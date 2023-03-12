السوداني يزور موقع ميناء الفاو الكبير ويطلع على سير العمل في مشاريعه الخمسة

2023/03/12 | 21:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع

السوداني، اليوم الأحد، زيارة إلى موقع

ميناء الفاو الكبير في محافظة البصرة،

للاطلاع على سير ومجريات العمل في

المشاريع الخمسة التي يجري تنفيذها.





ونقل بيان لمكتب السودا

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