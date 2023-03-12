"من أسوأ مآسي التهريب".. 8 قتلى قبالة سواحل كاليفورنيا

2023/03/12 | 21:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي ثمانية أشخاص مصرعهم إثر غرق قاربي "تهريب" ليل السبت الأحد قبالة سواحل مدينة سان دييغو في ولاية كاليفورنيا الأميركية، حسب ما أفادت السلطات المحلية، الأحد.

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