نائب يحمل الموارد مسؤولية السياسات المائية الخاطئة والجفاف

2023/03/12 | 21:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حمل عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون احمد صلال البدري، الأحد، وزارة الموارد المائية مسؤولية السياسة المائية الخاطئة، مشيرا إلى أن الوزارة لم تعتمد خطة واضحة المعالم مع انخفاض مناسيب المياه.

وقال البدري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن ” محافظات الوسط والجنوب تتعرض لشحة مياه دون ان تتخذ وزارة الموارد المائية اي اجراء ازاء هذا الوضع “.

واضاف ان “السياسة المائية المتبعة من قبل وزارة الموارد المائية سياسة خاطئة على اعتبار ان أزمة المياه عالمية ويتوجب من الحكومة اتباع الوسائل الحديثة للسقي وإدخال المكننة الحديثة في الزراعة بما يحقق حصه مائية عادلة لجميع المحافظات “.

وأشار إلى أن “هدر المياه تتحمله وزارة الموارد المائية لعدم الشروع بوضع خطط ترفع إلى مجلس الوزراء وتطلع عليها الحكومة لاتخاذ خطوات تجنب العراق أزمة المياه “.

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