البحرين تتسلم مقاتلة “أف 16 بلوك 70” الأمريكية

2023/03/12 | 22:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تسلم سلاح الجو البحريني أول طائرة مقاتلة من نوع “أف 16 بلوك 70″، لتكون أول دولة في العالم والمنطقة تتزود بهذا الطراز من المقاتلات الأمريكية.وذكرت وكالة أنباء البحرين وتابعها/ المركز […]

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