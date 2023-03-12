مصر: رقم تاريخي للتضخم الأساسي خلال فبراير يتجاوز 40%..وخبراء يتوقعون استمرار الزيادة

2023/03/12 | 22:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع معدل التضخم الأساسي السنوي لمصر إلى 40.3% خلال فبراير/ شباط الماضي - وهو أعلى مستوى سجّله المؤشر منذ إطلاقه عام 2009 - وقفز معدل التضخم الأساسي الشهري بنسبة 8.1% خلال الشهر نفسه.وأرجع محللون أسباب الزيادة القياسية في مؤشر التضخم إلى انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميًا، ونقص المعروض في بعض السلع، إضافة إلى قرب حلول شهر رمضان، الذي يرتفع قبله حجم الاستهلاك.

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