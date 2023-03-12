2023/03/12 | 22:13 - المصدر: 964
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – 964 أعلن النائب نايف الشمري، الأحد، عن عقد مجلس الوزراء جلسة طارئة صباح الاثنين للتصويت على الموازنة الاتحادية.
وذكر بيان صدر عن الشمري تلقت شبكة 964 نسخة منه: سيتم يوم غد الاثنين الساعة العاشرة صباحاً، إقرار الموازنة في جلسة خاصة طارئة لمجلس الوزراء.
أما نحن، نؤكد أننا سنصوت على الموازنة عندما تصل البرلمان، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلماني: جلسة طارئة لمجلس الوزراء غداً لتمرير الموازنة) نشر أولاً على موقع (964) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وذكر بيان صدر عن الشمري تلقت شبكة 964 نسخة منه: سيتم يوم غد الاثنين الساعة العاشرة صباحاً، إقرار الموازنة في جلسة خاصة طارئة لمجلس الوزراء.
أما نحن، نؤكد أننا سنصوت على الموازنة عندما تصل البرلمان، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلماني: جلسة طارئة لمجلس الوزراء غداً لتمرير الموازنة) نشر أولاً على موقع (964) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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