برلماني: جلسة طارئة لمجلس الوزراء غداً لتمرير الموازنة

2023/03/12 | 22:13 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – 964 أعلن النائب نايف الشمري، الأحد، عن عقد مجلس الوزراء جلسة طارئة صباح الاثنين للتصويت على الموازنة الاتحادية.وذكر بيان صدر عن الشمري تلقت شبكة 964 نسخة منه: سيتم يوم غد الاثنين الساعة العاشرة صباحاً، إقرار الموازنة في جلسة خاصة طارئة لمجلس الوزراء.أما نحن، نؤكد أننا سنصوت على الموازنة عندما تصل البرلمان، […]

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