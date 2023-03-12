القبض على 33 متهماً وضبط عبوتين ناسفتين في ديالى

2023/03/12 | 22:24 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة عمليات ديالى، اليوم الاحد، القبض على 33 متهماً وضبط عبوتين ناسفتين محلية الصنع في ديالى.

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