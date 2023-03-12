بالوثيقة.. سرايا السلام تطرد منتسباً كـ

2023/03/12 | 22:27 - المصدر: بغداد اليوم

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طردت سرايا السلام الجناح العسكري للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، أحد منتسبيها كـ"عقوبة عسكرية".

ولم يوضح كتاب الفصل سبب العقوبة ضد من وصفه بـ"المدعو" (جبار عناد سفيح).

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