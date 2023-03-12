2023/03/12 | 22:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف قائد عمليات ديالى اللواء الركن علي فاضل عمران، اليوم الاحد، عن اعتقال اكثر من 20 متهما بتهم مختلفة في ديالى بعد 72 ساعة على اطلاق خطة فرض القانون، وبينما اشار الى انها ستسمر لأسبوعين، أكد أنها لن تتوقف حتى انهاء ملفات التهريب والجريمة.

وقال عمران في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "خطة فرض القانون والتي انطلقت منذ 72 ساعة شملت حتى الان اكثر من 40 منطقة من خلال المداهمة والتفتيش وتعقب الاهداف"، لافتا الى أن "جوهر العملية يتجه صوب اصطياد المتهمين الخطيرين الذين يؤثرون على الامن والاستقرار الداخلي سواء كانوا بتهم ارهابية او جنائية".

واضاف، أن "اكثر من 20 متهما بعضهم بالارهاب تمت الاطاحة بهم من خلال اهداف نوعية"، لافتا الى أن "خطة فرض القانون سوف تستمر اسبوعين وفق تأكيدات القائد العام للقوات المسلحة".

واشار الى ان "خطة فرض القانون لاتقتصر على تعقب المطلوبين بل انهاء ملف التهريب وتم ضبط عشرات الاطنان من المواد بالاضافة الى صهاريج تستخدم في تهريب المشتقات النفطية واعتقال العديد من المتورطين"، لافتا الى ان "الخطة لاتقتصر على حدود المحافظة بل هناك جهد استخباري عبر بغداد لتعقب الاهداف".

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