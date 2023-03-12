بعد ما نشرته (بغداد اليوم).. التربية تتابع تفاصيل انهيار سقف صف مدرسة في الناصرية

2023/03/12 | 22:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة التربية، الأحد، عن متابعتها لحادث انهيار سقف صف بمدرسة في مدينة الناصرية.

وقالت الوزارة في تعليق مقتضب مساء اليوم :"نتابع الأمر مع الجهات المعنية في ذي قار للوقوف على تفاصيل الحادث واتخاذ الاجراءات العاجلة حول الموضوع".

وكانت وكالتنا نشرت مقطع فيديو متداول في مواقع التواصل لحظة انهيار وسقوط سقف صف مدرسة عبد الله بن الحسين في الناصرية، وهو يهوي على الأرض أثناء الدوام وتواجد التلاميذ.

ولم يرد تسجيل إصابات، لكنه يوثق سوء هيكل البناية المدرسة وتهالكها.

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