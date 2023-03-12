2023/03/12 | 22:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: eHfwhSnMIWQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عـجـيـب أمور غـريــب قــضـــية.. الفاسد حر والشريف يلقى بتهم عبثية | #كلام_معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عـجـيـب أمور غـريــب قــضـــية.. الفاسد حر والشريف يلقى بتهم عبثية | #كلام_معقول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).