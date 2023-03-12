أربيل يتخطى عقبة كربلاء في ممتاز الكرة

2023/03/12 | 22:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قاد أمجد راضي فريقه أربيل للفوز على ضيفه كربلاء بهدف نظيف في الدوري الممتاز لكرة القدم.وتواجه الفريقان على ملعب فرانسو حريري في ختام لقاءات الأسبوع العشرين من المسابقة.وسجل أمجد راضي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 81 من عمر المواجهة.وبهذا الفوز وصل أربيل إلى النقطة 22 في المركز الرابع عشر، بينما […]

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