خبير مالي يكشف مراحل “حركة” مبيعات المركزي من الدولار

2023/03/12 | 22:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اوضح خبير مالي واقتصادي، طبيعة الحركة المالية لمبيعات البنك المركزي من الدولار، مشيرا الى ان جزءا من الحوالات المالية قد يعيدها الفيدرالي الامريكي للعراق من اجل تدقيقها مرة اخرى.

وقال الخبير محمود داغر في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “مبيعات البنك المركزي من الدولار، والتي تصل احيانا الى 240 مليون دولار، ليس بالضرورة ان تذهب للمصدر او المستفيد الأخير”، موضحا ان “الامر يتعلق بخروج هذه الاموال من البنك المركزي وذهابها الى الفيدرالي الامريكي، ويقوم الاخير بعملية مطابقة وتدقيق ومن ثم ارسالها الى المصرف، الذي يقوم بارسالها للمستفيد الاخير”.

وأكد داغر انه “قد يتم صرف 100 مليون فقط من أصل 240 مليون دولار، ويتم ارجاع بقية المبلغ للمركزي ليقوم بعملية تصحيح المعلومات واعادة ارسالها من جديد للفيدرالي”، مبينا ان “الاعتمادات والحوالات لم تتوقف لكونها ترتبط بالسلة الغذائية والاستيرادات الكبيرة التي تشكل جزءا من المبلغ المعلن”.

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