"إجراءات جوهرية" متوقعة للتعامل مع انهيار "بنك سيليكون فالي"

2023/03/12 | 22:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبلغت مصادر مطلعة رويترز بأن السلطات الأميركية بصدد اتخاذ "إجراءات جوهرية"، الأحد، لدعم الودائع في بنك سيليكون فالي (أس في بي) الذي أغلقته السلطات الأميركية، الجمعة

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