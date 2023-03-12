نتائج مثيرة لمباريات الدوري اليوم وانتصار ثمين للنوارس

2023/03/12 | 23:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

استعاد الزوراء نغمة الانتصارات بالدوري الممتاز، بعد فوزه على مستضيفه الصناعة بنتيجة (2-0)، اليوم الأحد ضمن الجولة 20 من البطولة.

افتتح نجم شوان التسجيل للزوراء في الدقيقة 68، بعد أن استغل كرة عرضية متقنة من إبراهيم سعادة فارتقى لها ووجهها برأسه على يسار حارس الصناعة حيدر محمد.

وعزز حسن عبد الكريم تقدم فريقه إذ أحرز الهدف الثاني في الدقيقة 75، بعد أن تابع كرة مرتدة من حارس الصناعة في الشباك.

وبهذا الانتصار رفع الزوراء رصيده إلى 37 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد الصناعة عند النقطة 12 بالمرتبة 19 (قبل الأخيرة).





ولم يشهد الشوط الأول الكثير من المحاولات الهجومية، إذ اتبع المدير الفني للصناعة خالد صبار أسلوب التحفظ وغلق المساحات أمام ثنائي المقدمة للضيوف علاء عباس ومراد محمد.

وسنحت عدة فرص حقيقية للتسجيل في الشوط الثاني، إذ أضاع الغاني محمد عبد الباسط أخطر المحاولات للصناعة حيث تألق حارس الزوراء علي ياسين وأبعدها إلى خارج المرمى.

كما حاول علاء عباس تهديد مرمى الصناعة في أكثر من مناسبة، لكنه اصطدم ببراعة الحارس حيدر محمد.

وحسم الزوراء المواجهة لصالحه في الثلث الأخير من عمرها بهدفي نجم شوان وحسن عبد الكريم، لتستعيد الكتيبة البيضاء سكة الانتصارات بعد 4 تعادلات متتالية، لتهدئ من ثورة الجماهير الغاضبة التي طالبت بإقالة إدارة النادي قبل انطلاق المباراة.

في المقابل تلقى فريق الصناعة الهزيمة رقم 14 في مشواره بالموسم الجاري.

أقتنص أربيل فوزا ثمينا من ضيفه كربلاء (1-0)، مساء الأحد، بملعب فرانسو حريري ضمن مواجهات الجولة 20 من الدوري الممتاز.

وخطف المهاجم المخضرم أمجد راضي هدف الانتصار في الدقيقة 81 من ركلة جزاء، وسط احتفالات عارمة من قبل أنصار أربيل.

وتمكن الجهاز الفني الجديد لأربيل تحت قيادة عباس عبيد من النجاح في اختباره الأول مع انطلاقة مرحلة الإياب.

بهذا الانتصار، رفع أربيل رصيده إلى 22 نقطة بالمركز الرابع عشر، فيما تجمد رصيد كربلاء عند 21 نقطة في المركز الخامس عشر.

في مباراة ثانية، تغلب زاخو على ضيفه الكرخ (1-0)، مساء الأحد، بملعب زاخو الدولي وسط حضور جماهيري غفير.

وجاء هدف زاخو في الدقيقة 14 من الشوط الأول عبر اللاعب فرحان شكور، الذي تابع كرة مرتدة مرتين من القائمين ليكملها بسهولة في شباك حارس الكرخ عبد السليم حماد.

شهد اللقاء في الدقيقة 90 طرد حارس زاخو، محمد صالح مباشرة، ليدخل الحارس البديل ليث معن الذي حصل على بطاقة صفراء للتأخير من أول لمسة، فيما أضاف حكم اللقاء 7 دقائق كوقت بدل ضائع لم ينجح خلالها الضيوف في معادلة النتيجة.

رفع الكرخ رصيده للنقطة 24 بالمركز 13، فيما ظل رصيد الكرخ عند النقطة 26 بالمركز العاشر.

واستهل نوروز مشواره في مرحلة الإياب بالدوري ، بفوز صعب على ضيفه نفط البصرة (1-0)، اليوم الأحد بملعب السليمانية الدولي.

وسجل أوكيكولا توبي الهدف الثمين في الدقيقة 29، من المواجهة التي أقيمت وسط حضور جماهيري غفير من أنصار نوروز، بعد عودة فريقهم لملعب المدينة بعد غياب مرحلة كاملة.

بهذا الانتصار، رفع نوروز رصيده إلى 25 نقطة، متقدما للمركز ال12، فيما بقي نفط البصرة عند الترتيب التاسع بـ 27 نقطة.

وتمكن نوروز بقيادة مدربه ولي كريم من حصد الفوز السابع، فيما تلقى نفط البصرة هزيمته الخامسة هذا الموسم.

وفي مباراة ثانية، نجح الحدود في تجاوز عقبة مستضيفه الديوانية (3-1)، بملعب النجف الدولي.

افتتح مصطفى محمود التسجيل للحدود في الدقيقة 21، وضاعف ألكسندر بريمل النتيجة في الدقيقة 32.

وتمكن عبد القادر طارق من تقليص الفارق للديوانية في الدقيقة 54، قبل أن يضيف الموريتاني محمد أسويعيد الهدف الثالث للضيوف في الدقيقة 75.

بهذا الانتصار، وصل الحدود النقطة 27 في المركز العاشر، فيما بقي الديوانية في قاع الترتيب بـ 6 نقاط، إذ تلقى هزيمته الـ16 في الموسم الجاري.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نتائج مثيرة لمباريات الدوري اليوم وانتصار ثمين للنوارس) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نتائج مثيرة لمباريات الدوري اليوم وانتصار ثمين للنوارس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).