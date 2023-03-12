النزاهة تضبط مسؤولين وموظفين في ديوان وكهرباء صلاح الدين

2023/03/12 | 23:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - صلاح الدين

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، عن تمكنها من ضبط عددٍ من المسؤولين والموظفين في ديوان وكهرباء محافظة صلاح الدين، على خلفية هدر أكثر من (٦) مليارات دينار.

وقال بيان للهيئة، تلقته (بغداد اليوم)، ان "مكتب تحقيق الهيئة في صلاح الدين تمكَّن من ضبط مدير دائرة توزيع كهرباء صلاح الدين وثلاثة مُوظَّفين فيها، وأربعة مُوظَّفين في ديوان المُحافظة، بصفتهم أعضاء لجنتي تنفيذ المشروع والاستلام والفحص بتهمة هدر المال العام للمغالاةٍ في أسعار مواد مُجهَّزةٍ لمحطةٍ كهربائيَّةٍ.

واضاف البيان، ان "العمليَّة أسفرت عن ضبط أصل معاملة الصرف وأصل الصكوك المصروفة الخاصة بمشروع تجهيز مواد لشبكة كهرباءٍ وأجهزة فحصٍ وأجهزة حماية وإخراج (مغذي 11 ك .



ف) من إحدى المحطات لفك الاختناق عن مغذي إحدى المناطق في المحافظة"، موضحاً أنَّ "تحقيقات الفريق الأوليَّة أثبتت وجود هدرٍ بالمال العام بمقدار (6,306,269,600) مليارات دينار، من إجمالي المبلغ المصروف منه الى لجنة التنفيذ المباشر الذي بلغ مقداره (8,114,000,000) مليارات دينار".

وتابعت إنه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهمين والمبرزات المضبوطة على قاضي التحقيق المُختصِّ؛ الذي قرَّر توقيفهم؛ وفقاً لأحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات العراقي".

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