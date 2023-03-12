البياتي: الاجواء داخل البرلمان مع الدائرة الانتخابية الواحدة و1.7 لنظام سانت ليغو

2023/03/12 | 23:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد النائب السابق جاسم البياتي، ان الجو العام داخل البرلمان مع التغيير نحو نظام الدائرة الانتخابية الواحدة لكل محافظة والمضي بنسبة 1.7 للقاسم الانتخابي لنظام سانت ليغو.

وقال البياتي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “قانون الانتخابات سيجعل من كل محافظة دائرة واحدة، الا ان هناك اختلاف على آلية التوزيع وفق نظام سانت ليغو ومن المتوقع وبحسب المعلومات المتوفرة فأنه سيتم المضي بالقاسم الانتخابي سانت ليغو 1.7”.

وأضاف ان “المستقلين في مجلس النواب يرفضون القانون الجديد للانتخابات، فضلا عن ان بعض الأطراف تسعى لمراعاة التيار الصدري فيما يتعلق بالدوائر المتعددة، على الرغم من ان زعيم التيار مقتدى الصدر، لم يصدر منه أي تصريح يخص الانتخابات من حيث المشاركة من عدمها”.

وبين ان “الجو العام داخل مجلس النواب يؤشر الى المضي بنظام الدائرة الواحدة بدلا من الدوائر المتعددة الذي تم العمل بموجبه في الانتخابات الأخيرة”.

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