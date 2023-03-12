خبير : العراق لم يدخل ضمن سياسة المحاور بشأن صادرات النفط الغاز

2023/03/12 | 23:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوضح الخبير الاقتصادي صفوان قصي، ان العراق لم يدخل ضمن سياسية المحاور الروسية الأوروبية بشأن صادرات النفط والغاز، لافتا الى ان موسكو ستضطر لتخفيض أسعار الخام نحو دول اسيا وخصوصا الهند والصين بعد قرار الحظر الأوروبي على صادراتها.

وقال قصي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “حصة روسيا في الاتحاد الأوروبي ستنخفض من حيث صادرات النفط الخام والغاز، حيث ان وبدائل شراء الغاز من قبل الاتحاد ستكون من خلال الجزائر والعراق والسعودية ولبنان”.

وأضاف ان “العراق لن يدخل ضمن سياسة المحاور خصوصا انه ليس بالضد من تصدير الغاز للاتحاد الأوروبي ولكن هناك قرار يمنع شراء الغاز والنفط الروسي، حيث ستضطر موسكو لتخفيض أسعار الخام نحو دول اسيا وخصوصا الصين والهند، مايحتم على العراق التفكير ببدائل لتصدير الغاز والنفط والاتحاد الأوروبي هو احد محفزات النمو خصوصا انه بحاجة الى الطاقة”.

وبين ان “العراق ليس بالضد من الغاز والنفط الروسي بل انه يسعى للحفاظ على موارده من خلال التوجه نحو قارة أوروبا لتصدير النفط والغاز”.

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