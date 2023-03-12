2023/03/12 | 23:38 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 مارس، 2023 بغداد/المسلة: غرد النائب احمد الجبوري… المسلة – متابعة – وكالات النص الذي...

ظهرت المقالة نواب يدعون الى استكمال الإجراءات الخاصة باستجواب أمناء شبكة الاعلام أولاً على المسلة.

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