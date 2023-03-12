2023/03/12 | 23:38 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السوداني والسفير الإيراني يبحثان "تطوير" العلاقات بين بغداد وطهران هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/03/12 | 23:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني والسفير الإيراني يبحثان "تطوير" العلاقات بين بغداد وطهران) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني والسفير الإيراني يبحثان "تطوير" العلاقات بين بغداد وطهران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).