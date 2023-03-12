2023/03/12 | 23:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فُقد حوالي 30 مهاجرا بعدما انقلب قاربهم قبالة سواحل ليبيا أثناء محاولة سفينة شحن كانت تبحر في المنطقة إنقاذهم، وفق ما أعلن خفر السواحل الإيطالي الأحد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فقدان نحو 30 مهاجرا إثر انقلاب مركب قبالة ليبيا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فقدان نحو 30 مهاجرا إثر انقلاب مركب قبالة ليبيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).