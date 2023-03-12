علي بدر ضد نشرة الأخبار بالعاميّة.. حوار عن الكتابة و”أثر بابا سارتر”

2023/03/12 | 23:49 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 964 – أربيل قال الكاتب والروائي العراقي علي بدر، إن التحوّل الرقمي ساهم في خدمة الكتابة بشكل كبير، رغم أن “الديجيتال” تسبب بتقليل المبيعات، فيما أبدى رأياً غير متحمس تجاه زيادة الاعتماد على اللهجات الشعبية.علي بدر حلّ ضيفاً على جناح شبكة 964، في معرض أربيل الدولي للكتاب، وأجرى حواراً مقتضباً مع الزميل طلال عبدالله.[…]

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