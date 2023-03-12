2023/03/12 | 23:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تصريحات وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، حول عدم رغبة موسكو في التفاوض مع كييف، بأنها كذبة كبرى.وأشارت زاخاروفا إلى أن كوليبا وصف الإيطاليين، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص زاخاروفا تكشف عن كذبة كبرى جديدة لوزير الخارجية الأوكراني المركز الخبري الوطني.

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