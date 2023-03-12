الحارس المغربي “بونو” يتعرض لإصابة خطيرة

2023/03/12 | 23:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تعرض الحارس الدولي المغربي ياسين بونو، لإصابة بالغة أثناء خوضه مباراة فريقه إشبيلية ضد ألميريا يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 25 من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم.وأصيب الحارس المغربي في […]

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