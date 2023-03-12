وسط تصفيق الجماهير.. الحارس ياسين بونو يغادر الملعب بعد إصابة خطرة

2023/03/12 | 23:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرّض الحارس ياسين بونو لإصابة خطرة خلال مواجهة فريقه إشبيلية مع ألميريا، التي انتهت بفوز الأول بنتيجة 1/2، مساء الأحد، ضمن مباريات الأسبوع الـ 25 في الدوري الإسباني.

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