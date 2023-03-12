2023/03/12 | 23:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول في الشرطة الهندية إن قوات الأمن ألقت القبض على 3 رجال في ولاية بيهار الشرقية لصلتهم بمقتل رجل مسلم تعرض للهجوم للاشتباه في حيازته لحوم أبقار.وتوفي نسيم قرشي (56 عاما) الأسبوع الماضي بعد تعرضه لهجوم من جانب مجموعة متكونة أكثر من 20 شخصا بزعم أنه كان يحمل لحوم أبقار.وتدخلت السلطات لإنقاذ حياته […]

ظهرت المقالة الهند..



هندوس يقتلون مسلما للاشتباه في حيازته لحوم أبقار أولاً على ايرث نيوز.

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