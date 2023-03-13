2023/03/13 | 00:18 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 مارس، 2023 بغداد/المسلة: استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية...

ظهرت المقالة ايران تثمن جهود الحكومة العراقية التي أفضت لتفاهم طهران مع الرياض أولاً على المسلة.

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