اعتقال قتلة الدكتور احمد المدفعي في ديالى

2023/03/13 | 00:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

ألقت قوة أمنية، مساء الأحد، القبض على أثنين من المشتبه بهما في جريمة اغتيال طبيب القلبية أحمد طلال المدفعي قبل نحو ثلاثة أسابيع قرب منزله وسط مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى.

وذكر مصدر أمني لـ(بغداد اليوم)، ان "فريقاً أمنياً، القى القبض على اثنين من المشتبه بهما وهما رهن الاحتجاز".

وكشف المصدر ان "عملية الاعتقال جرت قبل ثلاثة أيام".

يذكر ان عملية عسكرية واسعة قبل ثلاثة أيام انطلقت في ديالى لفرض القانون بعد تصاعد الهجمات وعمليات الاغتيال وبينها المدفعي الذي قتله مسلحون بعد خروجه من عيادته الخاصة في شارع الطابو بمدينة بعقوبة في 22 من شباط الماضي.

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