السوداني يؤكد للسفير الإيراني موقف العراق المتوازن ومنهجه الداعم للغة الحوار

2023/03/13 | 00:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال استقباله السفير الغيراني في بغداد محمد كاظم آل صادق ، موقف العراق المتوازن ومنهجه الداعم للغة الحوار.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل مساء اليوم الأحد، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق محمد كاظم آل صادق، وشهد اللقاء التباحث في جوانب عدّة تخصّ العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تنميتها وتطويرها، لما فيه مصلحة الشعبين العراقي والإيراني”.وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء، موقف العراق المتوازن ومنهجه الداعم للغة الحوار، من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة، ودعم التنمية المستدامة لكل الشعوب الشقيقة والصديقة على طريق التقدّم والازدهار.من جانبه، نقل السفير آل صادق، شكر القيادة الإيرانية وتثمينها الجهود التي بذلها العراق في سبيل تقريب وجهات النظر، وتيسير الجهود التي أفضت إلى التفاهم الأخير بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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