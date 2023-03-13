2023/03/13 | 00:51 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ترحيب مصري يعقبه تغيير اسم جسر الملك سلمان وكيل المخابرات الأسبق:العراق وسلطنة عمان لعبا دورا مهما بين الرياض وطهران القاهرة -مصطفى عمارة أثار الإعلان عن إتفاق السعودية وإيران على عودة العلاقات الدبلوماسية بوساطة صينية ردود فعل واسعة نظرا لتأثير هذا الإتفاق على الأوضاع الإقليمية والدولية لاسيما في إسرائيل التي رأى سياسيون كبار […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمرو موسى لـ(الزمان):الاتفاق السعودي الإيراني مفاجئ لواشنطن وايجابي على أربع دول عربية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمرو موسى لـ(الزمان):الاتفاق السعودي الإيراني مفاجئ لواشنطن وايجابي على أربع دول عربية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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