عمرو‭ ‬موسى‭ ‬لـ‭(‬الزمان‭):‬الاتفاق‭ ‬السعودي‭ ‬الإيراني‭ ‬مفاجئ‭ ‬لواشنطن‭ ‬وايجابي‭ ‬على‭ ‬أربع‭ ‬دول‭ ‬عربية

2023/03/13 | 00:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترحيب‭ ‬مصري‭ ‬يعقبه‭ ‬تغيير‭ ‬اسم‭ ‬جسر‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬ وكيل‭ ‬المخابرات‭ ‬الأسبق‭:‬العراق‭ ‬وسلطنة‭ ‬عمان‭ ‬لعبا‭ ‬دورا‭ ‬مهما‭ ‬بين‭ ‬الرياض‭ ‬وطهران ‭ ‬القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ ​​أثار‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬إتفاق‭ ‬السعودية‭ ‬وإيران‭ ‬على‭ ‬عودة‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬بوساطة‭ ‬صينية‭ ‬ردود‭ ‬فعل‭ ‬واسعة‭ ‬نظرا‭ ‬لتأثير‭ ‬هذا‭ ‬الإتفاق‭ ‬على‭ ‬الأوضاع‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬التي‭ ‬رأى‭ ‬سياسيون‭ ‬كبار‭ […]

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