الاتفاق‭ ‬والتطبيع‭..‬ وهم‭ ‬العلاقة

2023/03/13 | 00:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام جاء‭ ‬الربط‭ ‬سريعاً‭ ‬من‭ ‬سياسيين‭ ‬وخبراء‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بين‭ ‬الاتفاق‭ ‬الإيراني‭ ‬السعودي‭ ‬لاستئناف‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬وإعادة‭ ‬فتح‭ ‬السفارتين‭ ‬في‭ ‬ظرف‭ ‬شهرين،‭ ‬وبين‭ ‬ملف‭ ‬التطبيع‭ ‬الذي‭ ‬تزداد‭ ‬صفحاته‭ ‬في‭ ‬الخليج‭ ‬خاصة،‭ ‬يوماً‭ ‬بعد‭ ‬آخر‭ .‬ الذين‭ ‬رأوا‭ ‬انّ‭ ‬الاتفاق‭ ‬يؤخر‭ ‬عجلة‭ ‬التطبيع،‭ ‬غير‭ ‬المنجز‭ ‬بعد‭ ‬،‭ ‬السعودي‭ ‬أو‭ ‬الخليجي‭ ‬عامة‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ […]

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