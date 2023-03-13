2023/03/13 | 00:51 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبدالسلام جاء الربط سريعاً من سياسيين وخبراء في إسرائيل والولايات المتحدة بين الاتفاق الإيراني السعودي لاستئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين في ظرف شهرين، وبين ملف التطبيع الذي تزداد صفحاته في الخليج خاصة، يوماً بعد آخر . الذين رأوا انّ الاتفاق يؤخر عجلة التطبيع، غير المنجز بعد ، السعودي أو الخليجي عامة مع إسرائيل […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتفاق والتطبيع.. وهم العلاقة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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