2023/03/13 | 00:51 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لندن – واشنطن – الزمان اعتبر وزير المالية البريطاني جيريمي هانت الأحد أن إفلاس بنك سيليكون فالي (إس في بي) ومقره ولاية كاليفورنيا الأميركية يشكل «خطرا جسيما» على قطاع التكنولوجيا البريطاني. وقال هانت في مقابلة مع تلفزيون «سكاي نيوز» البريطاني «هناك خطر جسيم على قطاعات التكنولوجيا والعلوم لدينا، وكثير منها يتعامل مع هذا البنك». […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لماذا تقرع بريطانيا الجرس لإفلاس بنك أمريكي؟) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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