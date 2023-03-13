لماذا‭ ‬تقرع‭ ‬بريطانيا‭ ‬الجرس‭ ‬لإفلاس‭ ‬بنك‭ ‬أمريكي؟

2023/03/13 | 00:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن‭ – ‬واشنطن‭ – ‬الزمان‭ ‬ اعتبر‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬البريطاني‭ ‬جيريمي‭ ‬هانت‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬إفلاس‭ ‬بنك‭ ‬سيليكون‭ ‬فالي‭ (‬إس‭ ‬في‭ ‬بي‭) ‬ومقره‭ ‬ولاية‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬الأميركية‭ ‬يشكل‭ ‬‮«‬خطرا‭ ‬جسيما‮»‬‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬البريطاني‭.‬ وقال‭ ‬هانت‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬تلفزيون‭ ‬‮«‬سكاي‭ ‬نيوز‮»‬‭ ‬البريطاني‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬خطر‭ ‬جسيم‭ ‬على‭ ‬قطاعات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والعلوم‭ ‬لدينا،‭ ‬وكثير‭ ‬منها‭ ‬يتعامل‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬البنك‮»‬‭.‬‮ ‬ […]

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