بعد فيديو الإعدام.. زيلينسكي يؤكد هوية

2023/03/13 | 01:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكّد جهاز الأمن الأوكراني، الأحد، هوية الجندي الذي قتل بوابل من الرصاص في عملية إعدام تم تصويرها وانتشرت بشكل واسع النطاق على الإنترنت.

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