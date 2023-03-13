اليوم.. الجوية يلاقي الشباب السعودي في البصرة

2023/03/13 | 01:30 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضمن أولى مبارياته في تمهيدي كأس الملك سلمان للأندية بغداد ـ الصباح الجديد: عقد في فندق مناوي باشا بمحافظة البصرة، أمس، المؤتمر الفني الخاص لتحديد لون التجهيزات لمباراة فريقي القوة الجوية العراقي والشباب السعودي المقررة في الساعة الخامسة مساء اليوم الاثنين في ملعب جذع النخلة بالمحافظة في بطولة كأس الملك سلمان للاندية لكرة القدم.وأعلن خلال ...

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