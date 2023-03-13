المدرب الأكاديمي رعد كاظم

2023/03/13 | 01:30 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشاد النجم الاردني السابق ابراهيم ابو قاعود لاعب نادي مادبا في التسعينات من القرن الماضي بكفاءة المدرب العراقي القدير رعد كاظم نجم منتخب شباب اسيا عام 1988 وقد نشر في مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بالنجم الاردني الذي ابتعد عن كرة القدم واكمل دراساته ونال شهادة الدكتور وهذا نص ما قاله الدكتور ابراهيم ابو قاعود شهادتي ...

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