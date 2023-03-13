المبرقع يحضر ختام البطولة العربية لرواد التنس العرب

2023/03/13 | 01:30 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبحث دعم نادي الجوية متابعة – الصباح الجديد: زار السيد رئيس الهيئة الادارية المؤقتة لنادي القوة الجوية الرياضي اللواء طارق بداي ونجم القوة الجوية السابق الكابتن سمير كاظم، وزير الشباب والرياضة السيد احمد المبرقع.وتحدث وزير الشباب احمد المبرقع عن دعم الوزارة المستمر لنادي القوة الجوية في المشاركات الخارجية على الصعيدين الاسيوي والعربي وتذليل كافة الصعوبات ...

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