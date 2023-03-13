إيران ترد على النفي الأمريكي لصفقة “تبادل السجناء”: مفاجئ

2023/03/13 | 01:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردت إيران على النفي الأمريكي لما أعلنه وزير خارجيتها حسين أمير عبد اللهيان عن صفقة بين البلدين لتبادل السجناء، ووصفت طهران النفي الأمريكي بأنه “مفاجئ”.وقالت الخارجية الإيرانية في بيان: “عقب رد الفعل الأمريكي المفاجئ، على تصريحات وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، بخصوص تبادل السجناء، قال المتحدث باسم الخارجية ناصر كنعاني، إنه ومنذ مارس […]

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