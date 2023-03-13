ساعة المسلة: النواب المستقلون تسببوا في تعطيل البرلمان

2023/03/13 | 02:21 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 13 مارس، 2023 بغداد/المسلة: المسلة تنشر ابرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية الاحد.رئيس كتلة الجيل الجديد...

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