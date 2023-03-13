2023/03/13 | 02:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدفاع يعمّم نظام البديل والأمن الوطني يلقي القبض على متهم بجرائم جنائية مقتل 22 داعشياً بالأنبار وعمليات فرض القانون في ديالى تطيح 162 مطلوباً المحافظات – مراسلو (الزمان) اكد رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي، مقتل 22 داعشيا بعملية نوعية في محافظة الأنبار.وقال خلال مؤتمر مشترك مع نائب قائد العمليات المشتركة […]

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