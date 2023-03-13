2023/03/13 | 02:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفد الإقليم في بغداد لإستئناف مباحثات قانون النفط والغاز البارزاني يطالب بتطبيق إتفاقية سنجار وإخراج القوات غير النظامية اربيل – فريد حسن يستأنف وفد حكومة اقليم كردستان ،الذي يصل بغداد اليوم الاثنين، مباحثاث قانون النفط والغاز لانضاجه بما يرضي جميع الاطراف.وقال ?المتحدث باسم حكومة الاقليم جوتيار عادل في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (وفداً […]

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