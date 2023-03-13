2023/03/13 | 02:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجل أعمال يتبنّى مبادرة تنموية لإنشاء مدن صناعية تستقطب العاطلين السوداني يدشّن مشاريع صحية ويطلق من البصرة حزمة لمواجهة التصحّر بغداد – قصي منذر البصرة – الزمان اطلق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ، حزمة مشاريع جديدة لمواجهة التغيرات المناخية التي القت بظلالها على العراق عبر زراعة اكثر من خمسة ملايين شجرة ونخلة.وقال السوداني […]

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