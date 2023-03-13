واشنطن تسعى لتجنب عدوى إفلاس

2023/03/13 | 03:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، الأحد أن الحكومة تريد تجنب تأثير إفلاس بنك "سيليكون فالي" "إس في بي" على بقية النظام المصرفي.

لكن في حين تستبعد واشنطن إنقاذ المؤسسة عبر ضخّ أموال عامة فيها، تفيد تقارير بأنها تدرس إمكان حماية كل ودائعها، بحسب وكالة "فرانس برس" للأنباء.

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