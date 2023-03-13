رافينها يقود برشلونة لانتصار صعب على أتلتيك بيلباو

2023/03/13 | 03:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حقق برشلونة فوزا عسيرا على مضيفه أتلتيك بيلباو، مساء اليوم الأحد.وتواجه الفريقان ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإسباني، على ملعب سان ماميس.وسجل هدف المباراة الوحيد لبرشلونة لاعبه رافينيا، في الدقيقة 46.وبهذا الانتصار، رفع البارسا رصيده إلى 65 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، بينما تجمد أتلتيك بيلباو عند 33 […]

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