جزيرة الروبوتات.. هل كل ذكي شرير؟

2023/03/13 | 04:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وهل الطريق إلى ذكاء متناه أمر محتوم؟ وهل هناك ما يمكننا فعله من أجل ألا يخرج الذكاء الاصطناعي المتفرد عن السيطرة؟

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