تقرير عن أزمة بين الإمارات وإسرائيل.. ومكتب نتانياهو يعلق

2023/03/13 | 05:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، ما جاء في تقرير "القناة ١٢" الإسرائيلية، عن وجود أزمة في العلاقات الإماراتية-الإسرائيلية بسبب تصرفات وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، وفقا لصحيفة "جيورزاليم بوست" الإسرائيلية.

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