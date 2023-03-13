أوسكار 2023.. ثلاث جوائز لفيلم ألماني.. والهند تدخل التاريخ بأغنية

2023/03/13 | 07:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستضيف مسرح دولبي التاريخي في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأميركية، الأحد، حفل إعلان جوائز الأوسكار الـ95، الذي يحضره أبرز نجوم السينما العالمية، وتنظمه الأكاديمية الأميركية لعلوم وفنون الصورة للاحتفال بأفضل الأعمال السينمائية التي أنتجت خلال عام ٢٠٢٣.

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