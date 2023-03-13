بابا الفاتيكان يفتح الباب أمام إمكانية إلغاء شرط عزوبية كهنة الكنيسة الكاثوليكية

2023/03/13 | 08:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتح البابا فرانسيس الباب أمام مراجعة قواعد الكنيسة الرومانية الكاثوليكية بشأن العزوبية الكهنوتية، واصفًا الحظر بأنه "مؤقت"، وفقا لما ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية.

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