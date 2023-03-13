السعودية.. تنفيذ الإعدام بحق أردني الجنسية بتهمة تهريب الإمفيتامين المخدر

2023/03/13 | 08:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية السعودية في بيان، مساء الأحد، "تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق مواطن أدرني الجنسية، بعدما أدين بتهريب أقراص الإمفيتامين المحظورة بمنطقة تبوك"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

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