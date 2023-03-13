وزير الخارجية السعودي: الاتفاق مع إيران لا يعني حل جميع الخلافات

2023/03/13 | 08:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، أن “الاتفاق مع إيران لا يعني حل جميع الخلافات”، معربا عن أمله في “فتح صفحة جديدة مع إيران وتعزيز آفاق التعاون والتنسيق والحوار”.وقال […]

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