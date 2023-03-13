الهند تؤكد عدم انتهاكها العقوبات المفروضة على روسيا

2023/03/13 | 09:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مسؤولون هنديون أن نيودلهي لن تنتهك العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، بما في ذلك سقف السعر المفروض على مشتريات النفط الروسي، حسبما نقلته وكالة بلومبرغ.

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